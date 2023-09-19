亞旭的5G C-V2X OBU不僅是聯網汽車對外通訊的關鍵，同時也保障車輛資料與使用者身分的安全，防範網路資安威脅。Askey創新的5G C-V2X OBU與RSU系統能即時準確地傳輸車輛位置、道路狀況以及交通號誌資訊給交通控制系統。它可藉由即時的資訊交換來聰明地調整交通號誌的優先權，主動消化車流並減少事故。Askey至今已供應上百萬台車載資通訊（telematics）設備給全球頂尖汽車製造商，進一步鞏固其在歐洲、日本、台灣和中國的全球業務地位，包括領先的汽車製造商與一線Tier 1供應商。

VicOne產品管理總監王應達指出：「網路攻擊的衝擊對汽車製造商和使用者都同樣嚴重，包括：從遠端操控車子功能、造成系統當機，或者非法取得車輛與車主個資的控制權。xZETA提供完全自動化的漏洞掃描與管理流程，VicOne希望協助客戶能輕鬆迅速主動發現那些尚未公開和已知的可攻擊漏洞。」

通過xZETA正在申請專利的「漏洞衝擊評分」(VVIR)技術，廠商就能整合外部與內部的觀點來優先處理高風險漏洞。如此一來，Askey就能夠快速發掘及解決高風險問題，並且擬定回應策略。完整的資訊還會回饋至「威脅分析與風險評估」(TARA)結果，確保符合ISO21434流程並且保留持續監控的精神。