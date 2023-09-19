NIC正在越南河內的和樂高科技(Hoa Lac high-tech)園區為這座IC設計育成中心建立基礎設施，其中包括新思科技針對系統單晶片(SoC)軟體與硬體協同設計優化的所有原型設計與仿真先進技術。這次合作目的是要在越南培育先進的IC設計從業人員，促進IC設計新創公司社群發展，支持越南政府發展IC設計人才和相關新創社群的策略。

台灣新思科技董事長暨總經理同時也是新思科技南亞區業務總裁李明哲表示，越南國家創新中心是當地高科技產業的創新樞紐，我們很高興可以支持越南NIC推動成立配置新思科技先進技術的晶片設計育成中心。近年來，新思科技在越南引入許多創新技術，協助當地合作夥伴增加IC設計能力並縮短上市時程。希望此次NIC的合作不僅能為越南的合作夥伴帶來新技術，還能培養年輕人才，幫助推動越南半導體產業的發展。

李明哲進一步補充，新思科技致力於透過與越南政府的持續合作，幫助越南半導體產業培養IC設計人才。半導體產業的成功發展需要政府、科技大學、研究機構和企業間的團隊合作和協作。新思科技將與NIC密切合作，加速越南在半導體產業的發展，並進一步鞏固越南在東南亞地區的領先地位。

越南國家創新中心(NIC)是越南計畫投資部轄下的一個機構，其職能是發展創新和創業生態系統，為創新、科學技術以及新商業模式做出貢獻；支持和提高企業創新和數位化轉型能力，提高越南整體勞動生產率和經濟競爭力。