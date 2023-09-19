伴隨著三年疫情落幕後，台北武漢開啟了兩岸首次通航後，「湖北台灣周」活動於19日正式啟動，來自台灣商業總會，兩岸企業家峰會，台灣苗栗縣大陸台灣企業聯合會與國民黨副主席連勝文與當地政府嘉賓共同致辭啟動「湖北台灣周」活動。

此次台灣周主會場設置於武漢三個分會場設置於黃石、宜昌、鄂州，來自台灣的與會嘉賓共600餘名，就對台灣貿易以及國際貿易發展、生物醫藥科技醫療產業合作、汽車新能源開發研究、兩岸金融服務行業深化、電子化學科技沖刷研發、電子信息產業對接、航空物流產業發展每一項主題做深度溝通交流，以及合作簽約儀式。

在產業合作方面本屆「湖北台灣周」的海峽兩岸高科技產業發展論壇上，台灣大學電機工程系羅仁權教授、中國科學院中國工程院資深院士李德仁、威盛集團副總裁徐濤、鼎康生物科技有限公司總裁魏建中，及台灣科學園區資源共享協會理事長陳俊偉，分別就人工智能、機器人領域、數字經濟與元宇宙產業發展，發表主題演講以及交流。與會的兩岸嘉賓希望透過「湖北台灣周」活動，務實搭建商業平台，積極合作湖北與台灣優勢產業鏈，在光電信息化產業，以及生物醫藥研發、汽車新能源能深化合作，彼此促進共同發展。

在學術交流方面來自湖北大學、青島大學、廣西師範大學、湖北經濟學院、黃崗師範學院，與湖北理工大學的台灣老師分享大陸教學經驗，台灣銘傳大學、亞洲大學的交流團也分享交流，最後時事評論員賴岳謙、廈門大學台灣研究院季燁教授做專題主旨演講讓兩岸學術透過交流教學相長。

此次「湖北台灣周」由來自台灣苗栗的鄉親，帶來台灣客家文化以及農業經驗，在湖北各地就鄉村振興，農村基層基礎建設共同分享經驗，希望透過交流活動能為台灣農産帶來新的合作機會以及商機。