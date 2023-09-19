2023年9月18日下午搭載滿滿230位旅客由台灣起飛的班機在武漢降落，這是自三年以來首次的通航，旅客們以及在飛機上的空服員們都充滿著興奮的表情。

在這次的恢復直航是由兩岸各界多方的溝通以及奔走協商所促成此次首航，商業總會理事長許舒博在此次恢復直航班機在機上接受記者採訪中表示。

商業總會理事長許舒博表示此次通航是在兩岸各界多方溝通下的成果。（圖／張厚煒攝）

湖北地區是兩岸商務往來的中心地帶，臺北至武漢的航班是增加台商們商業以及產業拓展的契機，直航的恢復對於台商們節省轉機時間成本，以及航空物流成本方面有很大的提升，經由此次兩岸共同多方的溝通協調恢復武漢直航班機，讓現今的兩岸有更良好的溝通模式，武漢台灣恢復直航也對於未來兩岸商業往來正常化，交流活動頻繁化給予相當大的助力，並對兩岸觀光產業恢復有著重大的契機，兩岸交流往來經由武漢恢復直航帶給兩岸人民互相理解的新契機，在此希望未來彼此協商有更多的城市恢復兩岸直航，讓兩岸人民各項交流更容易溝通融洽。