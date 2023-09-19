再過幾天就是秋分，9月23日是二十四節氣中的第十六個節氣。這一天太陽到達黃經180度，直射赤道，晝夜均分，白天和夜晚一樣時長。命理老師柯柏成日前臉書發文表示，「陰陽對半」的日子，名字帶火、偏旁或名字中有五行屬火的字，都有利偏財運，建議這一天可小買彩券試手氣，有機會成為最幸運的大獎得主喔。

柯柏成指出，秋分這一日平分了整個秋季，正好是秋季過了一半。秋分又稱為「宵中」，與春分的「日中」相應，兩個節氣同樣是「陰陽對半」，兩個節分點都是白晝與夜晚長短均等。而這個「分」字，除了平均劃分晝夜外，也代表將秋天平分成一半。過了秋分，白天開始越來越短，夜晚則越來越長，大部份地區的雨季也結束，取而代之是轉涼、乾燥的天氣。

柯柏成說，秋分這一天，如果名字中帶有火字、火字部首、偏旁或名字中有屬火五行屬性的字，是有利偏財運的，建議這一天小買幾張彩券試試手氣，中獎機率都會比以往大得多(上牌桌一樣有強運)，建議最好是當天就開獎，如果是拖了一兩天才開獎的就會把行運給拖掉。如果名字中沒火又想試試手氣，不妨在進彩券行前用打火機點六下，連續點了六次出火才算，如果連續六次都沒點著，表示財運確實不佳，一直到冬至前就不要勉強買彩券，或做其他僥倖性的投資，一切以保守為宜。