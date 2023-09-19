台中市某國小2023年5月才傳出有女學生因與男同學發生摩擦，女學生竟把黃金葛汁滴進男同學的水壺，導致同學身體不適，未料這學期才開學第2天，又爆出受害同學遭另名同學持美工刀追喊「要殺了你」等，所幸在老師介入後無人受傷。

據悉，2023年5月，受害男同學原和下毒的4名同學相處融洽，而後卻發生摩擦，雖導師當時有出面調解，但其中1名女同學仍心懷不滿，與其他3名同學討論下毒方式，最後用抽籤決定使用黃金葛，竟把黃金葛搗碎後加水，滴進受害人的水壺，但效果不佳，而後再度下毒，結果被其他人發現。

未料這學期才開學第2天，又爆出受害同學遭另名同學持美工刀威嚇，被害學生家屬表示，8月31日，持刀學生疑似因一時情緒不滿，竟持美工刀從教室追到活動中心，對受害同學威脅，並追喊「我忍你很久了，要殺了你」，受害學生嚇的跑到學務處找老師，所幸在老師介入後，無人受傷。

被害學生家屬也說，得知此事後，當天就向警方報案，但也不滿持刀學生家長至今都未說過對不起。持美工刀學生的家長則表示，事發後已跟全班及被害家屬道歉，而事實上，孩子並沒說過被害家屬提及的相關敏感字句。

校方則表示，持刀學生確實行為偏差，因此已經被隔離，改採線上教學，此外校方已經啟動二級輔導，將視同學的身心情況才會評估是否回歸正常上課。

至於黃金葛事件，校方表示，因雙方家長提出疑似校園霸凌及性別事件申請，全案正調查中，調查也已進入尾聲階段，也因學生皆未滿12歲，為保護學生隱私並提供受教、受輔機會，也懇請社會大眾給學生改正的機會。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。