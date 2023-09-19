為推動居住正義，台中市府預計興建1萬戶社會住宅，盼照顧更多青年與弱勢民眾。而國民黨台中市第6選區（中、西、東、南區）立委參選人、市議員羅廷瑋19日就表示「台中最大社會住宅在東區！持續爭取！」更強調「身為小家庭的小羅，我們知道每一個年輕人打拼會遇到什麼困難，所以更能夠感同身受年輕人的需求，用同理心來為您發聲！」引發討論。

羅廷瑋19日在臉書上PO出一篇「減輕年輕人的負擔就是我最大的政見」的文章強調，「台中最大社會住宅在東區！持續爭取！」羅廷瑋指出，「東區尚武段社會住宅我們爭取108年初開工，這個政績讓我們感到非常非常的光榮，身為小家庭的小羅，我們知道每一個年輕人打拼會遇到什麼困難，所以更能夠感同身受年輕人的需求，用同理心來為您發聲！」

羅廷瑋也提到，「尚武段好宅除了戶數多、社區功能性完整外，地理位置非常方便，位於東區、北區和中區的交界，鄰近一中商圈和火車站，生活機能和交通運輸都十分方便」，羅廷瑋說，「近年台中整體房價上漲，尤其是東區感受特別明顯，因為很多建設座落於東區，包括帝國糖廠、lalaport、大智路打通、城南之心、未來捷運藍線等等，提升了整體環境，讓越來越多人想要來這裡居住」

最後羅廷瑋更強調，「尚武段社會住宅就是要解決民眾『住』的問題，提供年輕人負擔得起的租金和高品質居住環境」。