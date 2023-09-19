【LIVE直播】農業部專案進口雞蛋記者會 陳吉仲親上火線說明｜

進口蛋風暴持續擴大，今（19）日台北市衛生局查獲有20間補習班、約900名學童吃到混用進口蛋與國產蛋的液蛋，農業部資料更顯示義美食品等廠商也有使用到巴西蛋，引起各界議論。對此，農業部長陳吉仲今早受訪時強調相關政策是正確的，他絕對不會戀棧職位，並針對進口雞蛋議題，於下午17時30分召開記者會說明。

陳吉仲表示，行政院長陳建仁有要求，要將所有的政策執行過程進行檢討，有疑義的都要向社會大眾說明清楚，甚至要提出精進的措施，避免相關問題再發生。

陳吉仲提到，近幾年全世界禽流感大部分都是H5N1病毒株，台灣也在去年年底到今年年初爆發疫情，但是今年年底這株病毒更是來勢洶洶，我們絕對會做好所有防疫工作，絕對會透過庫存讓消費者買到雞蛋，如果國內產能受影響，這個專案雞蛋進口，會持續發揮該有的功能 。

「這個政策是保護蛋農、保護消費者最佳的政策！」陳吉仲強調，農業部可以不要這個政策，就讓關稅調降、讓業者進口，「我們都不用做任何事情，可是這個會達到我們的政策目標嗎？絕對不會，絕對不會。」