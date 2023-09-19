本次聯貸案資金用途為充實中期營運週轉金，由玉山銀行擔任統籌主辦暨管理銀行並有多家金融同業共襄盛舉，在一銀、土銀、元大、兆豐、合庫、華銀、彰銀及臺銀踴躍參與下，超額認購比率達150%，最終以新臺幣60億元結案，顯見金融機構對於中鴻鋼鐵營運及未來發展給予高度肯定。此外，本案也將ESG永續指標連結授信條件，玉山將在貸款期間持續檢視公司的各項永續發展策略目標，並依達成情形提供優惠利率減碼，鼓勵公司落實永續作為。

中鴻鋼鐵成立於1983年並於2000年成為中鋼集團一員，以「堅持正派經營，努力打造成為一個持續發展、值得信賴、樂於交往的鋼鐵公司」為願景，成立40年來，歷經多次景氣循環仍經營穩健，追求績效成長同時兼顧實踐永續發展。近年透過提高公用設備系統使用效率、開發屋頂光電及導入綠電等政策，致力達成節能與碳排減量相關目標，並於2022年獲TCSA台灣企業永續獎「永續報告獎金獎」等肯定。

玉山積極將永續理念與金融產品結合，透過永續連結貸款及綠色授信方式，協助企業投入再生能源、綠建築、節能設備等永續轉型。上半年永續連結貸款(ESG Linked loan)餘額年成長超過80%，整體永續授信餘額佔整體法金放款逾35%。此外，玉山主辦再生能源聯貸案榮獲《The Asset》「年度最佳再生能源資產融資獎」肯定。