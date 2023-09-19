台中市致力推動淨零轉型，選定大雅上楓圖書館為示範場域，打造兼具「節能、儲能、創能」智慧節能圖書館，19日舉行啟動儀式。（陳淑娥攝）

台中市致力推動淨零轉型，選定大雅上楓圖書館為示範場域，打造兼具「節能、儲能、創能」智慧節能圖書館，19日舉行啟動儀式。（陳淑娥攝）

台中市致力推動淨零轉型，市府選定大雅上楓圖書館為示範場域，打造兼具「節能、儲能、創能」智慧節能圖書館，19日舉行啟動儀式，預估年節電量可達8萬度。另今年節電輔導計畫成果亮眼，總年節電量為500萬度，可多供1300戶家庭年用電，年減碳量將達2400公噸。

「節能永續在台中，智慧電網占上『楓』」活動今在上楓圖書館舉辦，經發局主祕倪世齡表示，台中致力推動淨零轉型，最好的方式就是讓市民共同參與，圖書館是最貼近民眾生活的場域，而上楓圖書館為全市首座以環境教育為主題的市立圖書館。

市府攜手上楓圖書館一同打造「節能、儲能、創能」智慧節能圖書館，透過計畫建置能源管理系統、儲能系統及太陽光電等微電網系統，不僅可提高自主管理用電彈性、維持館內電力供需平衡，更有效率的智慧用電，預估年節電量可達8萬度。

經發局指出，近年推動淨零節能成果顯著，鼓勵商場率先落實節能減碳，包括秀泰廣場站前及文心店、家樂福西屯店、遠百水湳店、遠百豐原店、遠百復興二店及經典國際等7家商場，均通過低碳認證，共同展現減碳執行績效，帶動更多商場加入淨零行列。

經發局表示，為引導市民落實節能減碳，2023年辦理「台中購節電活動」，鼓勵民眾汰換老舊家電，累計4000萬消費金額汰換節能電器，約可節省70萬度電，營造本市節電氛圍。另媒合冰點空調、和泰興業、利得儀器3家企業汰換台中市愛心家園、微笑天使弱勢團體老舊空調，節約能源同時，也推動社會公益。