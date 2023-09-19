台北市1名男子日前因酒駕泥醉，車子就停在路中央，警方獲報趕抵現場，發現駕駛泥醉昏睡不醒人事，請救護車將他送醫。（翻攝畫面）

台北市1名40歲陳姓男子日前因酒駕，車子就停在路中央，警方獲報趕抵現場，發現駕駛泥醉昏睡不醒人事，請救護車將他送醫，經抽血發現他酒精濃度570mg/dL（換算呼氣值m約莫為2.71mg/L）依公共危險罪嫌現行犯送辦。

警方表示，凌晨1時許接獲報案，立即趕赴現場，該車輛為發動狀態並停滯於汀州路上阻礙交通，警方對駕駛進行盤查，惟該民為泥醉狀態完全無法應答，因擔憂其生命安全員警遂開啟車門，濃厚酒味從車內飄出，駕駛人無法回應警方呼喊，通知救護人員到場送往醫院救治，因犯嫌已經爛醉無法自行呼氣檢測，遂報請檢察官核發鑑定許可書，抽血檢測確認酒精濃度值，顯示體內酒精濃度高達570mg/dL（換算呼氣值m約莫為2.71mg/L），陳男於7時許醒來，警方對其酒測，酒測值仍然高達1.1 mg/L，涉犯刑法第185條之3公共危險罪，全案移送臺北地方檢察署偵辦。

中正第二分局嚴正譴責酒後駕車行為，請民眾切勿以身試法，並呼籲民眾飲酒過後切勿駕駛或騎乘任何交通工具，警方將持續取締，以保障更好的行車環境及用路人安全。

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