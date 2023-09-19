D.O.表示為了帶給聽眾共鳴，因此錄音時特別著重於歌詞表現的部分。（SM Entertainment提供）

演歌雙棲的韓國男團「EXO」成員D.O.自2021年推出個人首張專輯正式個人出道後，時隔2年2個月，終於以新專輯《期待》回歸歌壇，帶來令人難忘的秋天感性氛圍。專輯發行後攻佔42國iTunes專輯排行榜展現高人氣。

專輯發行當日，D.O.進行倒數直播介紹專輯歌曲、與粉絲同樂，這也是他首次獨自的倒數直播體驗，大方唱名已錄製的網路節目，送給粉絲劇透大禮包，還在結尾時可愛地自言「原來這就是倒數直播，真是有趣」，可感受其興奮喜悅之情。

（來源／影片取自SMTOWN YouTube，如遭刪除請見諒。）

D.O.表示為了帶給聽眾共鳴，因此錄音時特別著重於歌詞表現的部分，選定〈流星墜落 (I Do)〉為先行曲的原因是該曲歌詞寫得非常優美，能使人從中感受到悸動與幸福，大大稱讚該曲作詞家，卻從粉絲留言得知該作詞者竟然是自己粉絲的資訊，也感謝為專輯填詞的所有作詞家。

主打歌〈Somebody〉是首流行民謠風格歌曲，歌詞講述期盼遇見某個人能接受自己真實模樣而非打造出的形象的故事，能感受D.O.的真誠情感與溫暖歌聲。D.O.表示一聽到Demo就十分喜歡，也榮登本張專輯的最愛曲，有別於前面提及對歌詞的注重，他也希望聽眾在聆聽主打歌時能將重點放在歌曲旋律上，他與演員李在仁在MV中一同飆戲，演繹偶然相遇的男女逐漸親近的故事，帶給觀眾彷彿觀賞青春電影般的青澀心動。

D.O.第二張迷你專輯《期待》已在台同步數位發行。