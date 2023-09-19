林書豪加盟新北國王披上7號球衣 兄弟聯手成真（中天新聞youtube）

昔日在NBA颳起「林來瘋」的林書豪，今天終於圓了與弟弟林書緯同隊之夢！林書豪在受訪時直言非常享受現在打籃球的樂趣，同時也給了自己三大目標，幫助新北國王在PLG新賽季拿下全季戰績第一、總冠軍以及稱霸東超聯賽。

林書豪在上賽季落葉歸根，選擇了PLG高雄鋼鐵人，雖然個人成績非常優秀，可惜依舊無緣帶領球隊闖進季後賽。

球季結束後林書豪恢復自由身，經過長達數月考量後自行宣告加盟新北國王，而新北國王也在今日幫林書豪召開加盟記者會。林書豪全程以中文回答，即便還沒那麼流暢，但仍可看得出他相當用心。

林書豪表示，球季結束後收到來自CBA、PLG和T1聯盟許多球隊的邀約，但在和家人討論後最終做出了決定，也希望新賽季能和弟弟攜手作戰實現目標。

將在新賽季穿上黃色「7號」戰袍的林書豪開心說，「球鞋廠商已經開始為我設計新的戰靴，或許新賽季開始球迷們就能看到全新鞋款。」

至於球場上與弟弟的角色扮演，林書豪強調，「我最不怕的就是和弟弟之間的默契，球場上看的是誰狀況較佳，如果他接近球就由他來處理球權，倘若是我的手感好就交給我來處理，不會有所設限，一切看場上狀況以及隊友的發揮而定，最重要的目標就是贏得勝利。」