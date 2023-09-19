81歲資深演員唐琪曾參演過許多知名偶像劇，被封為「國民奶奶」，不僅演藝事業精彩，副業蛋糕店也經營的有聲有色。但近來她透露，由於身體狀況不佳，又被檢查出罹患帕金森氏症，已將品牌交給年輕團隊打理。帕金森氏症為一種逐漸惡化的神經系統疾病，醫師指出，典型症狀除了手部顫抖、姿勢不穩等，寫字變小也是前期徵兆之一。

帕金森氏症是發生率僅次於阿茲海默症的神經退化疾病，根據健保統計，全台帕金森氏症患者已近8萬人，以盛行率推估，65歲以上平均每百人會有1人罹病。

台東馬偕醫院神經科醫師方大瑋說明，帕金森氏症4大典型運動症狀為運動遲緩、肌肉僵硬、靜止性顫抖及姿勢不穩定，其中以運動遲緩為核心症狀，早中期易有聲音變小、語調平淡、吃飯變慢、走路小碎步等情況。值得注意的是，他提到，寫字變小也是罹病的徵兆，只要合併其它任一運動症狀出現，就極有可能確診。

除此，方大瑋提到，帕金森氏症還有許多非運動症狀會早發於動作肢體障礙前，例如自律神經障礙，如便祕、姿態性低血壓、頭暈等；快速動眼期睡眠障礙，如做夢時哭笑大叫、揮舞手腳；出現嗅覺異常及憂鬱。

至於罹患帕金森氏症是否能根治？根據台中榮總衛教資料指出，現階段醫學仍無法治癒此疾病，但有多種藥物可改善病人症狀及生活品質，另外，目前研究顯示規則持續性的運動及復健，亦可減緩疾病退化。