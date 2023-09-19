每個人面對事情的方式都不盡相同，《搜狐網》命理專欄分享，天秤座、射手座和雙子座具有強大包容力，遇到不愉快的事情很快就能拋在腦後，不會一直在問題中糾結、生氣，再大的事情只要睡一覺就能忘記。

▎天秤座

天秤座溫和謙遜，喜歡和諧的氣氛，所以很少與別人爭吵，當對方與自己對某件事有不同看法時，也只會認為是因為彼此經歷、思考方式的差異造成，不會放在心上，雖然經常需要妥協，但不會感到委屈，因為如果什麼事都要在乎，結果不一定會贏，卻很容易生氣，選擇包容的話，反而能夠擁有好心情。

▎射手座

射手座個性大方直率，雖然表面上看似總在玩樂，其實心裡對周遭狀況都瞭如指掌，只是不會過度在意和自己無關的事情，並認為「多一事不如少一事」，秉持著這樣的心態，射手座擁有強大的包容心，因為太在意別人的看法只會造成困擾，放過對方也就等於放過自己。

▎雙子座

雙子座認為快樂是無價的，比起一直糾結煩惱，更喜歡享受快樂和幸福，因此十分善於忘記不快樂的事情，也不喜歡翻舊帳，能夠原諒大部分的人事物，再加上身邊有很多朋友，如果真的遇到難以排解的問題，也能向朋友傾訴、吐苦水，煩惱就會跟著消失，情緒來得快去得也快。