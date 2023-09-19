自日本政府准許東京電力公司福島核電廠排放「核處理水」入海以來，中、日關係明顯緊繃，北京全面暫停日本水產進口，大陸民眾發動電話抗議，反日情結升溫。日本政府發言人周二（19日）表示，日本政府會盡全力確保在中國大陸境內日本公民人身安全。

第19屆亞運即將於周六（23日）在中國大陸杭州揭幕。時事通信社、路透社報導，日本內閣官房長官松野博一周二在記者會被問及，杭州亞運即將揭幕，日本政府對於在華日本公民的安全保護有何規劃。松野博一表示，政府已要求中方採取所有必要措施以保護日本公民安全，也已向日本公民提供安全相關資訊。松野也表示，日本外務省已設立聯絡辦公室因應。中國外交部並未立即回應路透社置評請求。

杭州亞運原定2022年9月舉辦，因新冠肺炎疫情延至今年登場。

福島第一核電廠「核處理水」自8月24日起獲得日本政府准許排放入海，中日外交關係陷入緊張，重挫日本水產生計。針對福島核電廠「核處理水」入海一事，聯合國國際原子能總署（IAEA）周一於紐約表示，已與日本達成協議，會持續監測入海水質。中國駐日本大使館周一重申，中方遲未受邀加入福島「核污水」入海水質監測分析的國際框架之中。中方此前已對此一再表示不滿。

松野博一周二就此事回應，參與監測的國家或機構是由IAEA擇定，而且日本政府也已向中方提出解釋，包括具體的資料與數據。

IAEA上周表示，獨立採樣、監測顯示福島核處理水的氚含量遠低於日本規定，並無安全疑慮。中國外交部駁斥，IAEA安檢既不國際化也缺少獨立性質，日本應即刻停止把核污染風險轉嫁全世界。

松野博一周二在記者會另表示，日本海上保安廳7月在東海日本專屬經濟區（EEZ）內發現一個浮標。東京、北京雙方均對於東海一群無人小島聲稱為領土範圍。他說，中方「未經同意在日本專屬經濟區建立設施，違反《聯合國海洋法公約》規定」，日本政府已向中方表達不滿，要求中方立即移除浮標。