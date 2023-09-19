張鈞甯（左）跟同片演員黃鐙輝勤跑映後催票房。（華映提供）

由張鈞甯、阮經天攜手主演的犯罪懸疑電影《查無此心》，好口碑帶動電影氣勢上揚，第二周票房穩定成長，上映至今全台票房突破1100萬，獲圈內星友一致好評，其中林柏宏感動分享：「每一個環節都做到極致、每一個演員都好強，監製兼女主角的張鈞甯的打戲好猛烈，她絕望的眼神我也一起流眼淚。」

自5日首映起，已有不少名人看完後都大推，國師唐綺陽也力挺說：「我很喜歡曾英庭導演的作品，一直在挑戰幽暗深邃的領域，這部作品不可以錯過！」曾少宗讚嘆：「從開場的第一顆鏡頭，我的心就被牽著走了。」邵雨薇也坦言：「有種被愛的純粹感動！」另還有陳柏霖、鄭元暢、康康、林哲熹、歐陽倫、林子熙、陳姸霏等人好評力推。

有不少觀眾對片尾張鈞甯與大魔王的打鬥戲印象深刻，尤其是她被狂毆又被掐脖的戲份，讓不少粉絲都不捨直呼好心疼，還有人興奮提問：「鈞甯真的演得好好，白眼怎麼可以翻得這麼好！」張鈞甯則透露：「那場戲為了在鏡頭前看起來更逼真，我還沒被掐脖子之前就開始停止呼吸。」