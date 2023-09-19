面對詐騙手法不斷升級，為提升民眾識詐知識力，新竹縣政府警察局特別辦理「反詐騙影片有獎徵選」，並準備獎金邀請警察局各單位及各路民間高手前來投稿。

本次反詐騙影片有獎徵稿期間自即日起至10月2日止。徵稿影片總長度為1至3分鐘，須為mp4格式，主題為兒少性剝削的「視訊裸聊詐騙」，新竹縣警察局未來陸續推出反詐活動，總共4波不同面向全民來反詐。

此次活動新竹縣政府警察局除了徵求各分局及刑警大隊投稿競賽外，也大力邀請民眾共襄盛舉，只要徵稿期間上傳影片至新竹縣政府警察局FB粉絲團「竹縣警好客」，即可參與選拔，入選影片將獲得獎金以及感謝狀作為獎勵，相關參賽規則可參考警察局臉書「竹縣警好客」。

新竹縣警察局長林信雄表示，面對層出不斷的詐騙手法，除了強化警方打擊能力外，民眾的識詐知識力更不可忽視。本次廣邀反詐騙影片有獎徵稿，正是希望警民共同協力參與擔任反詐種子，向社會大眾推廣防詐及識詐能力，全民打詐一起來。