俄烏戰爭持續一年半，克里姆林宮在戰場上沒有進展，只能在文書上表現惱火，從名稱上否定烏克蘭政府。克宮指示俄羅斯國營媒體群，不再稱澤倫斯基為「烏克蘭總統」，而是稱「澤倫斯基政權」。

獨立新聞網站霍洛德( Holod)援引俄羅斯政府內部的指令，從本周開始，所有國營電視廣播公司、網路媒體與出版物，如果提到烏克蘭總統澤倫斯基，其後不再加上總統一詞，而是直呼他的名字，或者是「烏克蘭首腦」、「基輔政權」、「基輔領導人」、「基輔當局」等等。這些指示目前僅限於新聞標題，報導內文還不需要刻意迴避或加工。

報導稱，克里姆林宮指令下達給國營的塔斯社、衛星網，以及官媒的電報網頻道 Readovka。

據說，如此麻煩的指示，已發俄羅斯新聞從業人員的不滿。霍洛德採訪的匿名官方媒體員工表示，新聞編輯室內引發了「憤慨浪潮」和「辭職威脅」。但是在一陣發洩之後，所有人也只能照單全收，否則工作不保。在2022年2月24日俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後，俄羅斯的新聞自由迅速衰退，獨立媒體要不是被封鎖，就是被勒令關閉，大量自由媒體人只能選擇轉職或是逃亡海外。

俄羅斯國家杜馬在「特殊軍事行動」之後，出枱了各種限縮言論空間與新聞自由的法律，任何偏離克里姆林宮指示的戰爭報導，都定為錯誤言論、擾亂社會秩序，最高可判處15年監禁。