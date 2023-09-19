進口巴西蛋疑過期流入市面爭議延燒，農業部長陳吉仲17日傳請辭獲慰留，宮廷大戲掀起輿論、民怨連番炸鍋。被稱為「民進黨唯二良心」之一的綠營立委高嘉瑜，近日談及自己也買到發黑雞蛋，遭親綠學者翁達瑞批「抹黑所屬政黨」，高嘉瑜對此不忍了，反嗆不再縱容他抹黑造謠。

「給高嘉瑜的勸告！」自稱旅美教授的學者陳時奮今(19日)在其筆名翁達瑞臉書粉專發文表示：館長販賣長毛的月餅，受害民眾都懂得找館長負責。民眾不會上爭論節目幫腔抹黑民進黨。高嘉瑜買到「發黑」的雞蛋，卻不知道要找商家負責，反而上趙少康的節目幫腔抹黑所屬的政黨？

翁達瑞強調，就算高嘉瑜買到的是「本土雞蛋」，她也沒必要上趙少康的節目助陣，因為趙少康要黑的是「進口雞蛋」。「高嘉瑜也許不想選了，但我還是要給她一個勸告。」他認為：買到有瑕疵的商品，正確的作法是找店家負責，而不是上敵對陣營的爭論節目說嘴！

高嘉瑜見此，不忍了留言回嗆：「請問您所指的『幫腔抹黑』是指哪一段？如果您舉不出來，幫腔抹黑的人就是你！您多次惡意抹黑已構成真實之惡意的法律底限，我也不會再縱容你的抹黑造謠！」面對偏激綠網軍圍剿，她也不甘示弱反擊，喊「惡意曲解跟斷章取義的不是翁達瑞嗎？」

高嘉瑜在臉書還原自己原話：「說實話，好蛋壞蛋很容易分辨，尤其是壞蛋。因為我自己曾經買過一盒蛋，那個國產的蛋，結果一打開，因為我煮麵放上去是黑色的，然後很臭...就是很像蛤蜊的那種臭腥味，整碗麵都不能吃！」她也說「這個蛋到底流向哪裡，我覺得也要讓大家知道！」