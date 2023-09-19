台海情勢持續升溫，我國義務役自2024年元旦起恢復一年役期，而志願役體能訓練也傳出會空前嚴格。國民黨立委馬文君今(19日)爆料，未來志願役軍士官兵的體能訓練標準直追特戰部隊，包括三階段執行10公里長跑、3000公尺武裝跑步，「但問題來了，可行性為何？」並提出四點問題，預告會在立院開議後請國防部報告。

馬文君今在臉書發文指出，近日接到投訴稱，「陸軍已經通令全軍，未來志願役軍士官兵的體能訓練標準，將會空前嚴格，直追特戰部隊」。

馬文君指出，「10公里長跑訓練」、「3000公尺武裝跑步」兩項訓練，將在一年之內，分三階段執行，「10公里長跑訓練」，近程：2023年9月12日起至12月31日，以連為單位，團體帶隊，每兩週一次，跑步5公里；中程：2024年1月1日起，至6月30日，每週一次，跑步5公里。長程：2024年7月1日之後，每週一次，跑步5公里，8月起，每月增加1公里，至12月達10公里。

「3000公尺武裝跑步」，近程：2023年9月12日起，至12月31日，每兩週一次，逐次增加距離1至3公里，著迷彩服，不著戰鬥個裝。中程：2024年1月1日起，至2024年6月30日，每兩週一次，著戰鬥個裝，逐次增加重量（鋼盔、腰帶、戰術背心、抗彈板）。長程：2024年7月1日之後，每兩週一次，著戰鬥個裝（全裝）。

馬文君表示，如今國軍的體能訓練與測驗，是3000公尺跑步，未來，長跑訓練上看10公里，再新增3000公尺武裝跑步，據說，是蔡英文總統聽取國軍赴美接受小部隊訓的成效報告之後，裁示全軍特戰化。

但馬文君質疑特戰化訓練的可行性，並指出問題說，「陸軍部隊，分為戰鬥部隊、戰鬥支援部隊、勤務支援部隊，一體適用，特戰標準？」「國人基本體能，有多少人能達到特戰標準？」「特戰標準，特戰加給，若能達標，是否都比照特戰部隊發給加給？」「義務役跟自願役是否標準一致？如果不一致，那同一單位有義務跟志願時又將如何平衡戰力？」馬也預告，立法院開議後，將會請國防部提出評估報告。