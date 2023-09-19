54歲好萊塢巨星休傑克曼（Hugh Jackman）與67歲黛博拉李（Deborra-Lee Furness）今年4月才慶祝結縭27年，卻於本月16日宣布和平分手，消息一出震撼不少粉絲。近日，他被目擊與好友「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）一同上街，而手上的婚戒也不見蹤影。

綜合外媒《每日郵報》、《人物》報導，休傑克曼與黛博拉李於16日發出聲明宣布離婚後，現已分居，而兩人離婚後的近況也備受外界關注。據報導，男方在美國與澳洲皆擁有要價不斐的房產，而他近期則在澳洲度過更多時間，並住在一間位在澳洲雪梨，要價約1200萬美元(約新台幣3.8億)的豪華公寓內。

此外，休傑克曼近日與好友「死侍」萊恩雷諾斯上街的畫面也被外媒目擊，從畫面中可見，休傑克曼穿著白色上衣外搭黑色夾克，下身則是同色系的長褲，與身旁的好友萊恩雷諾斯有說有笑，還不時撫摸頭髮，看似心情並未受到離婚影響。不過，休傑克曼的手上，已未見到結婚戒指。

Deadpool 3 co stars Ryan Reynolds and Hugh Jackman in NYC today ⚔️ pic.twitter.com/EBQ9ZRC2JV — Deadpool 3 News and Updates (@DP3_news) September 18, 2023

事實上，據《TMZ》報導，休傑克曼近日獨自上街被目擊時，被外媒問及離婚看法時，以得體的方式吐露對於離婚問題不願多談的心聲，僅回應：「正在經歷一段艱難的時期。」至於與好友萊恩雷諾斯合作的電影《死侍3》，他表示只要罷工活動告一段落，就能開始進行拍攝。