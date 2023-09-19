百達銀行(Pictet)等六家大型資產管理公司的投資人告訴路透，在近期推出經濟支援措施之後，他們沒有降低，也沒有增加中國的權重。

百達的亞洲總經研究主管Dong Chen說，儘管整體形勢仍嚴峻，但中國股市的看跌情緒可能已經達到一個區域性峰值，因此我們暫緩削減曝險。

中國藍籌的滬深300指數今年以來跌4.5%，本周曾觸及近10個月新低，但是在3700點有支撐。

上證指數在八月大跌5.2%之後，九月持平。恆生指數今年以來下跌9.5%。

法國巴黎銀行亞太區資深市場策略師Chi Lo表示：「7月的中共政治局會議之後，市場對中國股市的情緒已略有恢復」，有關當局承諾支援消費和房地產。

「支援性的政策被視為是溫和正面的。官員們認識到了中國經濟中存在的問題，並準備進一步加大支援力度，而這沒有導致出現中國結構性失衡加劇的代價」。

這些鼓舞的情形並沒有讓基金經理人進場買進，但是已經引起注意，許多人採取耐心的觀望態度，而不是決定撤資。

房地產業仍面臨巨大壓力，碧桂園和中遠洋都有違約壓力，融創中國週二也在美國宣布破產。

加拿大皇家銀行亞洲的投資策略師Jasmine Duan表示，客戶很難進行短期交易，市場時機也很困難掌握。「只有當經濟回穩、企業獲利回升、外國投資人對中國資產的情緒得到切實改善時，市場才有可能長期保持上漲」。

外資也在中國以外尋找機會，但是這種趨勢也顯示放慢，例如流入印度的資金在八月放緩。駿利亨德森的投資組合經理Sat Duhra說，「中國仍是值得投資，但近期的(支援經濟)措施遠遠低於投資人的預期。在我看來，這些措施不會改變什麼」。

景順銀行股票產品主管Patrick Garvin也堅信中國市場的地位，但也開始考慮股市上漲的存在因素。「我們已足夠傾向於中國，但鑑於其它地方仍有機會，我們沒有必要增加中國投資」。