林哲熹（左起）、王渝萱、施柏宇出席《女鬼橋：怨鬼樓》媒體聯訪。（傳影提供）

電影《女鬼橋》第一集於2020年上映後口碑爆好評，目前第2集《女鬼橋：怨鬼樓》即將上映。導演奚岳隆、林哲熹、王渝萱、施柏宇程接受聯訪，在電影中飾演夜班警衛的林哲熹談自己的角色笑稱：「為了演出半死不活的樣子，沒好好照顧自己，結果還真的得了腸胃炎。」而電影中不少跟鬼搏鬥的橋段，讓林哲熹吃足苦頭，手硬生生被刮起一塊皮。

《女鬼橋：怨鬼樓》改編自文化大學真實的傳說鬼故事，為何不直接在文化大學取景？導演奚岳隆直言：「不敢、不敢，怕來的臨演都不是人。」談到在深夜的校園拍攝靈異橋段會不會怕？女主角王渝萱回應：「我神經比較大條，沒什麼感覺，我吊威亞的時候還睡著。」林哲熹一旁補充：「是鬼會怕她吧！」導演奚岳隆更隨後坦言：「本來找渝萱演的時候，就是怕她會帶不出那種驚悚感，但成片效果很棒，我很滿意。」

電影中飾演王渝萱哥哥一角的施柏宇在拍完《想見你》後片約不斷，雖說他在現實生活中沒有妹妹，但與王渝萱搭配兄妹情卻一拍即合，被導演讚：「感覺會是一個很好的哥哥。」沒有親生妹妹，那有沒有「乾妹妹」呢？施柏宇害羞回應：「沒有啦！沒有那種東西。」

提到過往有沒有「撞鬼經驗」？林哲熹跟王渝萱都認：「沒有類似經驗」沒想到施柏宇竟答：「小學的時候曾經看過嬰兒在路邊鐵皮屋頂上爬。」林哲熹笑問：「是貓吧？」但施柏宇篤定回應：「真的是嬰兒啦！但我也不想再去深究了。」