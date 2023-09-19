「2023台中國際動畫影展」邀來世界首映的開閉幕片《妖怪森林》、《火之鳥：回憶中的花》及各國精彩豪華片單，影展售票即日起於OPENTIX售票系統正式開賣，預購不僅享優惠及限定好禮，更可抽日本來回機票。

「讓台中成為動畫影展的家！」新聞局長鄭照新表示，由台中市政府及新聞局指導、台中市影視發展基金會主辦「2023台中國際動畫影展」，今年邁入第9屆，舉辦天數也從原本6天延長到9天，此次影展主題是「光影之間」，融合台中與奇幻的元素來呈現，並精選12部長片及121部短片，其中台灣動畫就有21部，也謝謝評審們從這次短片徵件的2800多部作品中，評審出60部入圍作品，希望在市府及各位動畫影人的努力下，讓影展更壯大。

鄭局長也說，非常感謝台灣經典動畫《魔法阿媽》導演王小棣、開幕片《妖怪森林》導演王世偉、短片競賽初審評審同時也是《魔法阿媽2》製作團隊之一的吳至正站台支持，一起見證台灣動畫的成長與茁壯，鄭局長更向小棣老師許願，明年迎來影展十週年之際，希望能邀請到製作中的本土動畫長片《魔法阿媽2》全球首映，讓全台灣影迷們一睹為快。

右起為TIAF聯名泡泡水、鑰匙圈、貼紙、夢境嚮導手機掛繩香氛組。(圖/臺中市政府新聞局提供)

基金會執行長林盈志補充，去年限量套票一推出就秒殺，今年為回饋影迷，再推出限量100組的「曙光套票」，每套8張優惠488元，更加贈影展海報及聯名郵冊；另也推出平日限定的「追影通行證」每套優惠799元，加碼贈「夢境嚮導-手機掛繩香氛組」，以影展特製香氛創造美好的觀影感受。預售期間（9月15日至10月12日）購買任一場次預售票，均享有「日本來回機票」的抽獎機會（購買「曙光套票及追影通行證」可獲各一次抽獎機會），數量有限、機會難得，請影迷朋友做好搶票準備！

節目總監張晏榕指出，今年力邀來台的國際強檔好片包括《火之鳥：回憶中的花》、《琳達想吃雞！》、《吉他牛仔狂想曲》、《通往夏天的隧道，再見的出口》等精采片單，還有美國獨立動畫大師比爾普林頓、日本Studio4℃及廣島動畫季精選等主題單元，部部精采可期。國際影人比爾普林頓、Studio4℃田中榮子、廣島動畫季策展人土居伸彰等嘉賓，也將於影展期間來台中共襄盛舉，想親賭偶像風采的影迷們要注意了！

新聞局進一步表示，為了帶領動畫迷深入動畫創作秘辛，今年更首度舉辦開幕片《妖怪森林》特展及《光影之間-2023TIAF動畫創作聯展》，《妖怪森林》特展將於中山73影視藝文空間首次展出電影故事的發展脈絡，包含場景、美術、角色等製作手稿與模型，同時結合《我們在島上作動畫》紀錄片特映；《光影之間-2023TIAF動畫創作聯展》則於橘子布藝術咖啡展出，呈現本屆競賽台灣入選動畫作品的手稿及影像紀錄等創作歷程，展期皆自今日起至10月30日止，喜愛動畫的影迷千萬不能錯過。

另外，每年必辦的親子同歡戶外放映暨選片指南活動，將於9月23日晚間6時30分在台中火車站站前廣場舉辦，經典重映1989年的《小美人魚 The Little Mermaid》，活動當日將邀請最有活力的海洋家族大哥哥大姊姊，與大小朋友一同抓住夏日的尾巴，享受海底世界的美妙，當日裝扮具有夏日海洋元素的小朋友們，可於現場兌換精美小禮物，前100名入場者更可獲得夏日泳圈座墊，並優先入座觀影搖滾區；此外，當天現場購買影展預售票券者，享有限定優惠，敬請把握機會。

新聞局補充，2023台中國際動畫影展訂於10月13日至10月21日在台中大魯閣新時代威秀影城舉行，9月15日起OPENTIX開賣預售票，原價140元的票券在預售期間享80元優惠價，並有機會抽中日本來回機票，更多售票資訊及活動細節，請詳見官方網站及臉書粉絲專頁。(臺中市政府新聞局廣告)