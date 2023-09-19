中秋節即將到來，高雄市24家身心障礙團體今年共推出108項秋節好禮，市長陳其邁、社會局長謝琍琍及國際獅子會300E-5區總監張展圖強力推薦，藝人無尊也拍宣傳短片推廣，邀請社會大眾一同至「礙優網」訂購身障秋節禮品，支持身障團體的產品，送禮有誠意，又能開心做公益！

50多歲的癲癇患者阿麗無奈表示，剛開始去工作時好好的，大概快一個多月癲癇發作，一發作老闆就請他離開，因此失去很多工作機會，感嘆身障者求職不易，不過後來到身障團體，跟著學包饅頭、包裝產品，除了賺錢外還認識了好多朋友，也找到生活目標及生命價值。

藝人無尊很開心有機會推廣高市身障秋節禮品，表示社會大眾應該給予最大鼓勵！他提到自身患有妥瑞氏症，小時候因同學不了解病症而嘲笑他，但他未因此自卑，轉而用樂觀心情面對自己的不一樣，並把善於模仿的能力讓自己在演藝圈發光發熱，他希望藉由自己正向心態鼓勵身障朋友，也呼籲社會大眾一起支持身障團體的產品。

社會局局長謝琍琍表示，「礙優網」是高雄市率先打造行銷在地身障團體產品的網路平台，高市身障秋節禮品除了電話預購、門市訂購外，亦可利用「礙優網」線上購買付款，透過宅配讓祝福的心意沒有距離，方便社會大眾中秋送禮，也能表達支持身障團體的心意。