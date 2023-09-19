李善均在片中會詭異的夢遊，情節相當恐怖。（車庫提供）

恐怖片《鬼夢遊》在韓上映後，票房不只擊敗好萊塢電影《奧本海默》，更蟬聯13天韓國票房冠軍，電影即將在台上映，主演李善均和鄭裕美不只帶領觀眾一同揭密恐怖夢遊背後的真相，還向台灣觀眾們問好，邀請大家一起進電影院感受每晚入睡後的恐懼。

鄭裕美和李善均在本作中上演很多恐怖橋段，兩人從醫院回到家中的場面更令人感到瘋狂！製作團隊應導演的需求把整間屋子貼滿了符咒，不只是牆上、窗戶上、地上，甚至連沙發上也貼滿了符咒！對此，鄭裕美表示：「在那場戲中，我第一次看到像符咒的東西，覺得很驚訝也嚇了一跳！當時我心想：『有必要做到這個程度嗎？』就像導演說的，真的很瘋狂！」

除了滿屋子符咒的驚悚場景外，李善均上演睡夢中吃生雞蛋的場景也嚇壞了鄭裕美！對此，他表示自己在本作中除了睡覺以外也沒做什麼事，所以覺得一定要好好地表現這個場面。他補充表示：「我很喜歡這個場面，本想表現得更詭異一點，但導演覺得這樣剛剛好。吃生雞蛋時因為會發出『喀喀』的聲音，很有快感。」