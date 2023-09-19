福建金門地方法院依國民法官法及相關規定函請金門縣政府辦理抽選「2024年度備選國民法官初選名冊」，並指定以9月15日為名冊基準日，篩選製作符合擔任國民法官積極資格（年滿23歲，且設籍滿4個月）之金門縣民人口清冊，人數共計121019人。經縣府民政處於今（19）日下午假金門選委會公開辦理抽選程序，抽選人數總計375名，將擔任明年地區之備選國民法官，與職業法官一起參與因故意犯罪發生死亡結果之審判。

金門地方法院指出，國民法官法已於今年1月1日正式實施，所有年滿23歲之國民，均有機會被抽選擔任國民法官，並與職業法官一起參與因故意犯罪發生死亡結果之審判案件，是我國司法史上非常重要的里程碑。該院於今年8月25日已完成第一件離島法院之國民法官審理案件，希望所有設籍金門縣之國民，能積極參與明年度之國民法官作業，以彰顯國民主權之立法目的。

金門地方法院說明，該院係以歷年資料，評估明年所需備選國民法官人數計375人，依國民法官法及備選國民法官初選名冊製作與管理辦法規定，符合擔任國民法官積極資格為年滿23歲，且設籍滿4個月之金門縣民。該院指定金門縣政府以9月15日為名冊基準日，篩選製作具上開資格民眾之積極資格人口清冊，人數共計121019人。初選抽選程序即由前開人口清冊名單中，隨機抽選出375人。

金門地方法院表示，今日抽選程序由金門縣政府民政處長陳金增主持，該院庭長黃建都、紀錄科科長蔡一如共同到場見證，抽選程序由縣府人員依法規規定操作電腦程式隨機抽選，過程公開、透明。其後將由金門縣政府將抽選結果附加電子簽章碼後，造具備選國民法官初選名冊，線上傳輸予司法院。

黃建都也說明，本次抽選程序經圓滿完成後，將由該院備選國民法官審核小組，利用司法院建置「個人資料資料庫自動化檢核系統」，進行國民法官法規定之各項資格篩選後，造具「備選國民法官複選名冊」，以供2024年適用國民法官法之案件使用。

黃建都說，透過國民實際參與審判，除能提供各國民法官不同的價值觀及多方的社會經驗，與職業法官法律專業觀點互相激盪，期使判決結果能夠提昇司法透明度，反映國民正當法律感情外，亦可藉此強化民眾之法律知識，增進國民對於司法審判之瞭解與信賴，並真正達到彰顯國民主權之最終目標。

金門地方法院提醒，該院將於造具「備選國民法官複選名冊」後，以中華郵政掛號郵寄正式公文，通知所有備選國民法官，請備選國民法官注意依時程填寫「備選國民法官自我申告調查表」，確認自己是否有無法參與審判的情形，可以選擇紙本或線上方式填寫回傳法院，如果都沒有申告調查表所列載或自身並無其他難以參與審判的事由，則不用填寫。