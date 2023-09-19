經過NBA洗鍊之後的林書豪顯得更加成熟穩健了！林書豪今天在PLG新北國王加盟記者會上談笑風生的表示，「現在的我更加期待享受打球帶來的樂趣。」新北國王總經理毛加恩說，「與林書豪簽下的是1+1合約，第2季是球員選擇權，但我希望的是能和林書豪簽下一輩子合約，他能當一輩子新北國王的人。」

新北國王執行長陳信生表示，第一次看到林書豪是在2011年2月1日，當時他在金州勇士的發展聯盟，沒想到再次相見已是12年後的今日，很高興能在台灣迎接他的到來，也為新北國王在新賽季增添了奪冠籌碼。

毛加恩強調，「和林書豪接觸的過程中備感煎熬，畢竟大家都知道有太多的國內外球隊都想要找他加入，我們只能用最大誠意來打動書豪，最終敲定1+1兩年合約，球迷們可以在接下來的2年都能看到他身穿黃色7號球衣代表新北國王參加PLG聯賽和東超聯賽。」

新北國王教練萊恩表示，林書豪是一位非常有經驗的球員，他來到球隊最大好處就是能帶領年輕球員成長茁壯，期盼他能提供這些年來在NBA和CBA的比賽經驗給隊友們，讓這支球隊能夠奪得新賽季總冠軍。

林書豪強調，「新賽季我在新北國王的角色就是領袖，不論是場上或是場下皆是如此，場下傳授小老弟們的打球經驗，場上則是指導他們臨場作戰應對方法，個人部分是享受每場比賽帶來的樂趣，更期待能和弟弟林書緯攜手作戰。」

對於PLG新賽季將碰到老東家高雄鋼鐵人，林書豪笑稱，「這幾天已接到好幾位鋼鐵人隊友的簡訊，他們恭喜我加入新北國王，也期待能和我同場較勁，不過，我卻不太喜歡這種感覺，大家都是好哥們，從隊友轉換成對手還是不太習慣，而且我和教練萊恩討論過，熱身賽可能不會打，即便會打上場時間也不會太長。」