現年77歲的《第一滴血》、《浴血任務》系列作男星席維斯史特龍近日在專訪中自嘲：「在所剩無幾的80年代演員裡，我感覺我自己是活化石。」他也近一步承認「我一直被譽為最強的動作明星之一，但我也不知道自己還能打多久，我自己都覺得我的演藝生涯可以走這麼長很驚人。」

席維斯也近一步提到，好萊塢電影的走向跟風格一直在改變，以往人們喜歡看動作片，但近年來超級英雄變成主流，他不知道自己的類型作品還會不會受到大眾喜歡，他坦言：「我為自己感到驕傲啦！我出道50多年了，我現在只想為那些還願意看我作品的人付出，並珍惜現在的生活。」以他為首的系列作《浴血任務》即將迎來第4集，這也會是他最後一次參與該系列作。

席維斯史特龍跟《魔鬼終結者》的阿諾史瓦辛格在80年代是彼此的勁敵，無論是在票房上還是爭奪「最強動作巨星」一名上。再次提到兩人之間的嫌隙，席維斯表示：「我們之間的戰爭打了20年有，真的是爭的風風火火、你死我活，就為了有更好的票房表現，更了不起的知名度，我們當時都還年輕。」但席維斯隨後也笑笑地說：「我們現在已經變成好朋友了，過去的事都過去了。」