日本AV人氣女優香水純，擁有「直球美少女」的稱號，近日受邀擔任JKF雜誌9月封面女星，拍攝中秋應景性感照。有著純潔的氣質、自帶仙氣的香水純，五官精緻的臉蛋配上純白肌膚，以及傲人好身材，各種辣照駕馭起來都毫無難度，白色性感蕾絲內衣若隱若現，讓人血脈賁張。

香水純2021年7月正式出道，隨即獲得老司機們的高度關注，更有著「可愛巔峰」的美稱，短短2年，就拍攝共20多部作品，性感魅力征服老司機們直達神之領域，而她在可愛的外表下更潛藏多項才藝，包括歌唱、烹飪、畫畫都是她的拿手嗜好，還曾推出過自己繪畫的圖像T恤，廣受好評。

人如其名的香水純，每日的興趣就是點精油蠟燭，享受著燭光以及香味的獨處時刻，透露最愛就是鈴蘭花香，她解釋原因，「鈴蘭花香的花語，有著招來幸福的寓意」。不工作的時間，香水純表示不愛到戶外曬太陽，會選擇在家看YouTube，並和貓咪過著一整天的幸福時光，聊到自己的寵物，香水純也說如果可以許願，想變成貓咪，「這樣就能舒服的睡好久好久！」

提到今年為「2023TRE台北國際成人展」2度來台，香水純不僅直接感受到台灣粉絲的熱情支持，透露未來想繼續深入地認識台灣文化，並且很期待能去到九份，欣賞更多台灣在地的人文風采。更多訪問內容請洽JKF雜誌9月號。