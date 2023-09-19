高雄的許姓夫婦因為經濟困難，透過LINE向一名黃姓男子借款30萬元。當他們拿到整包現金、要將存入銀行時，被行員發現夾有60張千元假鈔，立刻報警處理。許姓夫婦堅稱不知情，高雄地檢署審酌對話紀錄，認定夫妻倆受騙不知情，處分不起訴。

許男在今年4月從LINE上聯繫到黃姓男子，該月21日成功從黃男手上拿到30萬元現金，該月25日，許男將這筆錢交代妻子存入銀行時，行員清點時發現其中夾藏60張千元假鈔，立刻報警處理。

檢方調閱監視器畫面追查黃男身分，發現黃男駕駛的汽車掛在一名許姓女子名下，警方找到許女，許女表示，她是在網路上看到貸款訊息後，將自己的車輛抵押給「玉山租賃公司」，預計在還清款項後取回車輛，對於黃男身分她也不清楚。

檢方綜合相關事證，認為許姓夫婦並無使用偽鈔的犯意，因此決定不對他們提起訴訟。至於交付偽鈔的黃姓男子，由於警方取得的監視器畫面過於模糊，無法辨識其臉部特徵，目前仍無法確定其身分。