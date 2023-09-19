今年新冠疫苗將像流感疫苗一樣列為常規疫苗，中秋節前就會配送疫苗到各縣市開打。曾雪蒨攝

南投縣衛生局19日宣布，65歲以上長者今年有3種公費疫苗將先後登場，其中新冠疫苗搶先9月26日起施打，流感與長者肺炎鏈球菌疫苗則10月2日開打；值得注意的是，今年中央首度下修公費肺炎鏈球菌疫苗年齡為65歲以上長者，是長者一大福音。

疫情解封、拿掉口罩後第一個冬天，各縣市衛生局面對流感、新冠等病毒蠢蠢欲動無不嚴陣以待。南投縣衛生局長陳南松指出，新冠肺炎今年起跟流感一樣納為常規疫苗，今天衛服部確定公費新冠疫苗將在中秋節前開打，目前已知中央預計9月24號禮拜天下午送貨到各縣市，南投縣預計從9月26日起在82家施打新冠疫苗的合約醫療院所開打。

另公費流感疫苗將在10月2日起，在南投縣施打流感疫苗的104加合約醫療院所開打，首批都是針對65歲以上長者施打，接著依照衛服部規定的優先順序依序施打，學生則安排醫護人員進駐校園施打。

局長陳南松指出，因應疫情解封第1年，南投縣衛生局採購了公費流感13萬7000劑，佔全縣人口總數28.7％，遠高於中央規定至少採購人口總數的25％。

值得一提的是，今年中央首度將公費肺炎鏈球菌從70歲以上長者，下修年紀到65歲以上長者，而且疫苗從過去防護力較低的23價疫苗改為防護力高的13價疫苗，是65歲以上長者一大福音，他也提醒除了從未施打該疫苗長者，曾經接種過肺炎鏈球菌疫苗滿1年者也可依照規定時間前往施打。

陳南松進一步說明，長者肺炎鏈球菌分3階段施打，第1階段10月2日起開打，對象為以前曾打過13價疫苗且滿一年長者，可以接種23價老疫苗；第2階段是11月27日起，針對從未打過肺炎鏈球菌疫苗長者「來就打13價新疫苗」；第3階段是12月25日起，曾打過23價疫苗且滿1年長者也接種13價疫苗，疫苗數由中央提供調撥。

至於一連3種疫苗接種，接種時間是否要間隔7天以上，衛生局長陳南松說明「疫苗可以同日一起打，不用間隔7天」，呼籲合乎公費疫苗施打民眾盡速前往各疫苗合約醫療院所接種，「有打有保庇」，增強保護力好過冬。