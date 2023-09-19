「大武觀光藝術暨浪花騎士節」活動規畫音樂表演、美食饗宴及手做體驗。（大武鄉公所提供／蕭嘉蕙台東傳真）

位於台9線420公里處的大武9420濱海公園，因諧音「就是愛你」，成為最熱門打卡景點，大武鄉公所將於9月29日辦理「大武觀光藝術暨浪花騎士節」，除百部重機共襄盛舉外，也邀請「Coming True即將成真火舞團」、「ZAMAKe查馬克」等知名歌手及樂團演出。

活動包含「騎士漫遊打卡任務」、「微風舞台音樂饗宴」、「森活體驗市集」、「浪花舞台藝術視覺饗宴」等一系列表演與體驗，現場更規畫多場次免費手做體驗以及打卡換百元市集券的活動。

大武鄉長黃建賓表示，台9線原本就是重機騎士們最愛的路線之一，想到活動當日可以恢復重機騎士身份、與百位騎士共同徜徉在大武的陽光下就覺得熱血沸騰，更希望藉由這個活動告訴所有騎士，除了打卡之外，別忘了大武還有許多好吃、好玩的人文地景。

此外，「9420濱海公園」內也有多項南迴藝術季的地景作品，黃建賓表示，歡迎全家大小一起前來探索大武之美，在音樂與藝術氛圍下度過不一樣的中秋佳節。