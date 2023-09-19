隨著中國經濟復蘇情況不如預期受到全球關注，許多國家都期望中國的經濟恢復增速能帶動其他國家。不過法國的經濟家表示，中國經濟增長乏力，主要歸因於當前的房地產行業危機，這將危及歐洲增長，特別是德國和義大利。而美國2024總統大選會給中國帶來更多麻煩，下屆政府會持續對中國施壓。

《華爾街日報》報導，法國外貿銀行企業及投資銀行(Natixis Corporate and Investment Banking)全球市場戰略主管契圖安(Mabrouk Chetouane)表示，中國經濟增長乏力，由於中國是大型經濟體，它的經濟問題正在影響世界其他地區。

他在接受道瓊通訊社(Dow Jones Newswires)採訪時稱，德國和義大利對中國的風險敞口很大，正在受到負面影響，其中製造業方面所受影響尤其明顯。

報導指出，中國的增長問題源於房地產市場供應過剩和需求疲軟帶來的通貨緊縮壓力。在此之前，中國的房地產投資熱潮持續多年，該行業的危機可能需要一段時間才能修復。

契圖安表示，中國可能需要幾年時間才能恢復正常。中國政府已經開始了漫長的去杠杆化進程，逐步收縮房地產行業的信貸模式來解決上述的問題。

報導表示，隨著中國問題影響到原已疲弱的歐元區經濟，歐洲央行面臨著複雜的任務，因為在經濟增長放緩的情況，通脹仍居高不下。

契圖安表示，儘管這些國家（德國、義大利和法國）的經濟增長非常疲軟，但現在還不是完全扭轉貨幣政策立場的時候，歐洲央行應保持立場堅定。

歐洲央行上週四將利率上調25個基點，但已暗示不太可能繼續上調。契圖安預計，通脹仍將是歐洲央行決策者擔憂的問題，但歐元區利率目前已見頂。如果進一步加息，肯定會使德國和義大利的形勢惡化。而由於通膨問題，降息則「毫無可能」。

契圖安指出，如果美國政界呼籲加強限制對華貿易，例如在智慧財產權方面，那麼2024年美國大選可能會給中國帶來更多麻煩。「無論下屆美國政府是哪個政黨執政，都很可能繼續對中國施壓。中國是一個可以左右下屆大選結果的議題」。