康茵茵與路怡珍今（19日）出席財經節目《幣論BitTalk》記者會。康茵茵前2年看到有人因NFT致富，就購入第一張國外的NFT，果然有小賺，之後她又看到周杰倫分享「Phanta Bear」NFT，於是花了4萬元購買。過程中，「Phanta Bear」價值飆升到3萬美金（約90萬台幣），認為會再升值的她不願賣出，沒想到僅2周的時間，就跌剩1萬台幣，讓她悔不當初。

康茵茵認為，NFT最重要就是附加價值，所以當她知道「Phanta Bear」有著周杰倫演唱會門票等福利時，馬上毫不考慮的就購入。等到NFT熱度降低，她才得知原來「Phanta Bear」並不是周杰倫本人推出，而是劉畊宏跟其他好友推出，然後送給周杰倫的，康茵茵說：「我相信他（劉畊宏）是很多人的箭靶，他好像也靠這個賺不少錢。」

自認是理財小白的康茵茵，目前共有10幾張NFT，總投入金額約30萬元，「買最貴的一張是8萬塊，現在是好像是價值1萬塊」。此外，她還定期投資ETF當作儲蓄，每次複利大約1千多，「金融真的好難喔，我還是拍戲好了，比較簡單」。

康茵茵才剛完成戲劇拍攝，接著將投入《瘋狂電視台》的舞台劇巡迴演出，檔期已經排到明年9月。康茵茵說，媽媽常問她在電視哪個頻道出現，加上她一直希望入圍三金，所以對於任何角色都躍躍欲試，「還是希望有一些實體的作品。當然很想參加到很好的作品，如果沒有緣份的話，我也希望能夠慢慢靠近」。