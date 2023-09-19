進口蛋爭持續延燒，農業部近期舉行記者會解釋，但卻遭翻出更多問題，部長陳吉仲日前請辭，卻獲行政院慰留，又引發討論。國民黨立委參選人、台北市議員游淑慧指出農業部幾次說明中，稱有打蠟卻被抓到沒打蠟、改口說有洗選反而自曝冷鏈掉鏈等問題，製作「矛盾謊言迴圈」哏圖，大酸是農業部謊話永動機。

游淑慧今在臉書發文表示，農業部內部資料傳出，巴西的進口蛋自始至終根本沒有包膜，農業部卻用「汽車外殼會打臘，用的可能是油臘、也可能是水蠟」做比喻，還要大家「不要太糾結」，但現在問題是，這些蛋根本沒打蠟啊！顯然農業部先前根本沒有掌握狀況，面對人民食安，只想隨便找一個理由就搪塞過去，現在更把自己陷入自相打臉的「矛盾謊言迴圈」。

游淑慧也破解農業部「既說謊又自相打臉」：首先，農業部在9月11日對外正式聲明「巴西蛋因為長時間運輸因為全程冷鏈並塗有食用蠟包膜，所以最長可保存4個月」，顯示出蛋能夠保存到4個月，是因為「有包膜也有冷鏈」。結果到了12號，被稽查出根本沒有包膜時，農業部趕忙改口是「巴西蛋還在巴西境內食確實做過噴膜，只是來到 台灣洗選場被洗掉」。拖到現在，內部資料揭露，大家才赫然發現「這些蛋根本沒有包膜」，農業部馬上又修正說法，說是「有完整冷鏈」，要大家「不用太糾結」。

游淑慧質疑說，這就奇怪了，「有洗選過的蛋就已經不是冷鏈」、「有完整冷鏈包膜就不該被洗掉」，兩者一定有其一是錯的，而且只要其一沒做到，就會無法滿足一開始說的「有冷鏈、有包膜可以保存到120天」的說法，完完全全的自相矛盾。

游淑慧也痛批，所以這批蛋從正著看、倒著看，都是過期蛋，農業部扯了這麼多謊，最後還好意思要大家「不用太糾結」，這就是行政院口中所謂的「進口蛋確有成效，予以慰留」的陳吉仲嗎？在這段日子以來帶給大家的「農業部謊話永動機」，簡直是謊言永不止息！