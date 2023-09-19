今年來美股漲勢優於預期，促使多家華爾街投行紛紛調升標普500指數的年底目標價。但有「末日博士」之稱的著名經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）不改驚世預言，警告美股今年剩下的時間裡可能下跌10%，他將在這段時間做空美股。

羅比尼因準確預測2008年全球金融海嘯而獲得「末日博士」稱號。19日他接受訪問時表示，美股慘跌10%的情形確實很有可能發生，因為考慮到美國與全球經濟的狀況，油價上漲，且通膨仍居高不下，加上美國聯準會（Fed）與其他國家央行還沒有完成升息。

羅比尼直言，在美股可能下挫10%之際，全球其他股市跌幅可能更加慘烈。去年他曾警告，美國想在2023年避免嚴重衰退是「不可能的任務」。如今他的看法變得稍微樂觀一些，認為美國不會出現真正的硬著陸，而是會顛簸著陸。他指出，全球其他地區比美國更糟，而在歐元區與英國出現的是通膨、經濟衰退與停滯性通膨。

羅比尼表示，如果英國央行與歐洲央行開始降息，將是大錯特錯。他預估Fed最早要到2024年中才會降息。他也認為，Fed無法將通膨帶回2%的目標水平，因 為全球經濟逐漸落入停滯性通膨的不穩定時代之際，供給與需求面的因素將使得實現2%通膨目標成為不可能的任務。