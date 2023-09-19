為推動食農課程、開展國際食農教育交流及爬梳飲食文化歷史脈絡等行動，匯集公民社會對學童飲食、農漁牧業發展、飲食文化傳承及環境永續的行動力，國立高雄餐旅大學廚藝學院與社團法人大享食育協會合作，19日共同辦理「2023臺日永續食代-學校午餐與食育推進分享會」，串聯臺日等國際經驗的食農平台，建構健康營養教育及食農教育等最自然而然的實踐機會。

↑圖說：臺日永續食代分享會交流熱絡。（圖片來源：高餐大提供）

活動由行政院農業部、高雄市政府農業局、教育局、教育部等單位指導，邀請日本永續食農倡議團體成員及學校午餐工作者來臺進行雙向交流，主題含括永續發展與食育推廣、特殊教育學校學童午餐供應的思維與作法，及地方漁會組織的食魚教育及學校午餐食材供應等，與國內食農教育實務工作夥伴對話，共商永續食農的實踐路徑。

這次蒞台的日本講師專業陣容為歷年來首見，飲食文化研究者海老原誠治帶來永續發展與食農教育的觀點，以生活中的具體飲食談永續的概念；福井縣南越特別支援學校營養教師櫻川朗江，說明在特殊學校的供餐和食育策略的特殊性；來自神奈川縣平塚市漁業協同組合的伏黑哲司統籌「學校食魚教育與供餐」行動，獲得由農林水產省主辦的第七回食育活動表彰之「消費．安全局長賞」肯定。

為呼應日本講者具食育和食魚兩種專業，大享食育協會理事陳芬瑜分享學校從永續發展與淨零排放目標，探討永續食農教育的推動與實踐的過程。我國在地實務工作者包括田野勤學創辦人陳光鏡及哈哈漁場創辦人陳明瞭，分享返鄉後執行以黃豆和沿岸漁業為主題的教育推廣行動；高雄科技大學助理教授詹昊棠在高雄場次擔任與談人，請彌陀區南安國小校長李安世帶領葉嘉珍、許修齊兩位老師分享透過校訂課程、結合科展、融入課程、也讓學童練習動手料理魚的學校食魚教育經驗，還有大樹區陽光果子執行長鄭蕙玲以「鳳梨」為主題，將食農、環境、美感教育融入到農田體驗活動。