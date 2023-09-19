為維持社區居住與管理品質，市府舉辦優良公寓大廈評選，藉以提升社區居住品質，112年度優良公寓大廈評選歷經初選及複選，共計18棟優良大樓獲獎，19日於市府市政會議中由市長陳其邁親自頒獎表揚。

工務局長楊欽富表示，為提升社區的居住品質及加強住戶之間的和諧，工務局積極推動全市的公寓大廈管理與服務，包含免付費電話及現場律師諮詢、公寓大廈認證標章、定期舉辦社區講習、輔導大樓成立管理委員會以及舉辦優良公寓大廈評選等許多創新的行動，因此今年度高雄市又獲內政部公寓大廈管理組織報備及相關業務考核計畫特優殊榮。

工務局表示，今年雄青組(屋齡8年以下)由欣灣時代大樓、集泰雅馥等大樓獲獎，除在頂樓設置太陽光電系統、推動高雄厝綠建築及門禁、緊急求救、警報等自動化系統，亦針對住戶設有智生活APP住戶意見反應區及住戶LINE群組，欣灣時代大樓更使用採高安全係數設計建材，從周圍環境到建物本體的結構、裝修材料及設備進而到管理層面建構完整，獲評審給予特優獎肯定。

優良公寓大樓評選現勘照片。（圖片來源：高雄市工務局提供）

雄勇組(屋齡9年以上)由自由悅讀大廈、福懋首善等大樓獲獎，大樓著重消防機電設備、電梯設備等公共設施及公共空間維護，且設置AED供住戶使用，並講求以家的概念整合社區，安排排舞社、讀書會、瑜珈課、書法社、卡拉OK社、烹飪等社團，提升住戶專長，舉辦過年、中元普渡、中秋晚會、萬聖節、聖誕晚會等活動促進芳鄰情感交流。

此外，今年度硬體部分仍著重節能減碳及大樓綠化成效，透過社區裝置電動車充電樁、太陽能板等設施及綠化規畫等項目力行減排，軟體部分則參考社區E化平台的完整度、管理人員積極度以社區舉辦文康、聯誼及公益等交流活動顯現的聚合力。另近日登革熱疫情延燒，評分項目除軟硬體外，亦著重大樓針對登革熱防疫計畫措施，以維護社區健康為首要。