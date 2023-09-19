日本正妹網紅「유이뿅YUIPYON」在YouTube擁有61.9萬粉絲，因為喜歡韓國文化而到當地生活，頻道大多分享在韓國的所見所聞，日前她上傳一段影片，表示在韓國閒逛時遇到一名韓國大叔，知道YUIPYON是日本人之後，揚言要把日本人全殺光，讓她害怕到流淚，引起許多日本、韓國網友的關注。
根據韓媒《朝鮮日報》報導，YUIPYON於17日發布影片，標題為「放棄日本的一切，白手起家來到韓國的日本人」，她與同樣在韓國生活的日本籍YouTube「유스뿅 YUSUPYON」一同拍攝旅行影片，不料在公園拍攝時一名年約50歲的陌生男子突然出聲詢問兩人來自哪裡，YUIPYON回答日本後，男子表示自己是從北韓逃到南韓的脫北者，接著問她知不知道他最討厭哪個國家，YUIPYON猜測是討厭日本，沒想到男子直接說「沒錯，好想把日本人殺個精光，全部嚼碎咬爛！」
帶有種族歧視的言論令YUIPYON感到驚慌，但她仍解釋自己是因為喜歡韓國才會來到這裡，但對方卻說「千萬別對韓國人說自己是日本人，因為會被韓國人丟擲石頭」，並表示最討厭日本，爺爺被日本人害死，要他們滾回日本，多次爆粗口的舉動讓YUIPYON崩潰痛哭，她在影片中向對方道歉「身為日本人的我，真的很抱歉」，但仍無法阻止男子的過激行為。
影片上傳後湧入萬條留言，不少韓國網友表示：「看影片的時候感到憤怒與不安，身為一個韓國人感到尷尬與抱歉」、「韓國和日本有一段糟糕的歷史，但這不代表所有韓國人都討厭日本人」、「身為韓國人，我為這樣的事情感到羞恥」。
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