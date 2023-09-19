美國先前傳出知名速食店「漢堡王」疑似廣告不實，實際供應的華堡比起圖片大幅縮水，遭民眾一狀告上法院後，連鎖咖啡巨頭「星巴克」（Starbucks）也被人指出，販售的果汁飲料中「沒有水果」，有坑錢的嫌疑，經聯邦法院判定消費者的提告有理，星巴克必須面對法律訴訟。

根據路透社報導，有消費者指出，星巴克的「芒果火龍果」、「芒果火龍果檸檬」、「鳳梨百香果」、「鳳梨百香果檸檬」、「草莓巴西莓」和「草莓巴西莓檸檬」等6款星沁爽飲料中，沒有包含廣告所宣稱的芒果、百香果或巴西莓。

Starbucks must face a lawsuit claiming several of its fruit drinks lack fruit https://t.co/kdGCRkcppz pic.twitter.com/kYC7sJDNeQ — Reuters (@Reuters) September 19, 2023

兩名分別來自紐約和加州的顧客表示，星巴克上述飲料的內容物為「水、濃縮葡萄汁和糖」，業者卻使用不實的商品名稱來誘導消費者付出更多金錢，違反了他們所在州別的消費者保護法。

面對民眾的指控，星巴克提出解釋，產品名稱「只是描述飲料的風味，而不是它的成分」，並認為理性的消費者不會對此感到困惑。

然而紐約曼哈頓地方法院倒是認為，消費者的疑惑「可以理解」，因為其他星巴克商品都含有相應的成分，例如冰抹茶拿鐵中有抹茶，蜂蜜柑橘薄荷茶含有蜂蜜和薄荷。

法官因此判定星巴克必須面對訴訟，並為其行為提出辯護。不過法官不認為星巴克有意欺騙消費者，因此駁回了原告的欺詐和不當牟利指控。

星巴克表示，這些指控「不正確且毫無根據」，並期待能為自己辯護。