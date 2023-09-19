陽光橋鋼構橋體較高，清洗需採高空作業。（新北市高灘處提供）

陽光橋是新北市第一座專供行人及自行車通行的跨河景觀橋，跨距長達245公尺，全長有315公尺，是全台跨距最大的鋼構橋樑。（新北市高灘處提供）

新北市新店區陽光運動公園的「陽光橋」，經風吹雨淋，導致白色的橋體髒汙不堪，高灘地工程管理處將自9月21日起至10月底，每週一至週五上午9點至下午4點封閉管制相關入口，進行橋體清洗作業，以還原潔白的橋身。

陽光橋是新北市第一座專供行人及自行車通行的跨河景觀橋，跨距長達245公尺，全長有315公尺，是全台跨距最大的鋼構橋樑，弧形橋面連接新店溪左右岸，湯泉陸橋銜接至新店市區側，夜間的光雕秀照亮新店溪，成為新店的地標。

高灘處表示，新北市河濱公園景觀橋皆會定期檢視安排清洗，陽光橋距上次清洗已逾3年，潔白的橋身經風吹雨淋出現髒汙，除影響美觀外，更降低夜間光雕效果。陽光橋鋼構橋體較高，清洗需採高空作業，清洗使用的清潔劑會灑落下方通道，將影響民眾安全，因此清潔期間不適合通行。

高灘處指出，考量附近居民及陽光運動公園遊客通行，高灘處將於平日週一至週五上午9點至下午4點間，休憩人潮較少的離峰時段清洗橋梁，期間封閉管制橋梁，不對外開放，以免民眾被清潔劑灑到感到不適。封閉期間，建議民眾改道碧潭大橋或秀朗橋通行。