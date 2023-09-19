中秋節將至，宜蘭縣知名蘭田穀王烘焙坊推出冠軍月餅禮盒，響應公益愛心計畫，每筆訂單捐贈10％給予宜蘭家扶中心做為兒童培力計畫經費，短時間內就募得逾3萬元。中心主任陳錫平表示，感謝穀王的實質幫助，希望有更多人願意投入扶幼，讓每一個孩子在生存、教育等權益都能在相對平等環境下被保護而成長。

蘭田穀王推出的中秋禮盒，由日前榮獲路易樂斯福世界盃麵包大賽甜麵包組冠軍的技術總監李忠威率領團隊精心研發的。李忠威有感於自己艱辛的成長過程，在得知家扶中心長年關懷縣內的經濟弱勢兒童，透過「兒童少年培力計畫」，讓身處生活逆境的孩子也有追夢的機會，因此與家扶中心合作一同為孩子們盡一份心力。

家扶中心陳錫平主任表示，感謝李總監依著自身的能力及社會地位，發起月餅募資活動，實質的幫助到中心推動兒童少年培力工作，目前持續有1900餘名的經濟弱勢學童，需要長期的給予關懷協助，希望更多人投入扶幼工作，讓兒少享有妥善的照顧、安全的保護、健康的環境、充分受教的機會。

蘭田穀王廖文聰經理說，將持續耕耘地方公益，秉持不斷創新與回饋初心，打造真正具有意義的宜蘭味。也有許多熱心民眾希望能再付出更多愛心，紛紛敲碗烘焙坊快推出更多特色禮盒，這就是宜蘭人的熱情。