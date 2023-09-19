吳慷仁、鄭元暢重回《有生之年》劇中高家早餐店。（羅永銘攝）

吳慷仁、鄭元暢重回《有生之年》劇中高家早餐店。（羅永銘攝）

吳慷仁宣傳《有生之年》，暢聊入圍金鐘獎心情。（羅永銘攝）

鄭元暢力讚《有生之年》真的很好看。（羅永銘攝）

林心如製作的原創台劇《有生之年》首播後佳評如潮，劇中「高家」大哥吳慷仁與「二哥」鄭元暢19日重回高家早餐店場景；吳慷仁回憶去年10月初在此處拍攝時因裸上身曬太陽，穿回衣服時遭虎頭蜂叮到背，腫了一大包，「當下有如被電到、有人從後面踹你一腳，沒想到一隻小蜜蜂可以讓我癱瘓那麼久，有點頭暈目眩。後來還是有去醫院，也繼續拍戲不需要請假」。至於是否有使用民俗療法醫治？他笑回：「你說尿嗎？沒有啦！」

金鐘獎入圍名單日前揭曉，《模仿犯》獲17項入圍，吳慷仁也再度以該劇獲金鐘視帝門票，當時他曾坦言「很欣慰我還在線上」，他對此解釋：「我們從過去偶像劇時期跨到現在的階段，沒有人料想到現在影視產業會變成這麼蓬勃，很多類型和劇情都在改變，也考驗早些年身為表演者的我們，能夠存活下來覺得是很不容易的事。因為表演也有分時期，不可能拿早期的東西來詮釋現代職人這些類型。」

他感嘆，有些好朋友先離開了這行，有點惋惜，「覺得他們再等一下是不是就能發光發熱？有些是離世，有些是轉行，也許可以再等一下、堅持下去。很多自然淘汰的背後是商業的循環，畢竟片商拍片，有些人可以撐下去，有些人撐得很辛苦，這些都是現實的狀況」。

女友邵雨薇對他再度入圍有何表示？吳慷仁笑說：「她說恭喜我呀！不然要說甚麼！」鄭元暢則虧他：「沒有說什麼寶貝你辛苦了，我愛你之類的？」吳慷仁透露，因最近家中的貓生病，讓邵雨薇心情非常焦慮：「她最近可能沒這個心情管我，因為我家貓生病，她擔心貓應該多過我入圍。」

入圍男主角獎的姚淳耀提及范少勳是《模仿犯》入圍遺珠，吳慷仁說自己不太喜歡講遺珠，因所有入圍者都是評審選擇的結果，「深信入圍名單是評審用公平投票方式選出來的，演得好的演員真的太多了！有時候幸運拿到角色、得到一個機會，但演得好又是另一個挑戰，然後演完角色之後能再得到評審肯定又是另外一個『坎』，大家都只是被選擇。能被選到很開心。」他認為，遺珠一定在會議上有被討論到，評審絕對都有看到，「入圍只是呈現最後投票結果，其實《模仿犯》很多人都值得入圍，沒入圍的人出線我也覺得不奇怪，其實我都很喜歡啦」。

談到《有生之年》，吳慷仁表示，他拍攝前剛在香港拍完一部電影，「那時候吃了很多苦，曬很黑、很瘦，我就繼續延續那個皮膚狀態」。他透露自己上戲後就一直在觀察劇中爸爸喜翔的狀態：「我在找父子的連結，一些細微的坐姿、翹腳，我都在偷偷學喜翔哥，劇中我們父子一開始感情不太好，但後來他其實是最愛我的。我覺得父子都有會有點潛移默化，我不知道他知不知道，但我其實一直在模仿他。」

吳慷仁與鄭元暢都力讚該劇後面很好看，呼籲觀眾一定要準時收看，鄭元暢更笑說：「每兩集就有一個爆點，大家可以當懸疑劇來追。」吳慷仁接話：「我們看的是同一齣劇嗎？」鄭元暢妙回：「噢！是《模仿犯》呀！不是嗎？」讓全場笑瘋。