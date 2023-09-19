香港女星朱茵出道多年，演過不少經典影視作品，憑藉著《大話西遊》中的「紫霞仙子」一角，奠定女神地位，不過婚後淡出幕前的她，睽違13年接下新戲，近日在街頭拍戲時被網友捕獲，狀態引起熱議。

近日有網友曬出巧遇朱茵拍戲的側拍照片，只見現場搭起燈光、攝影機等器材，她坐在路邊長椅上休息，不時和工作人員有說有笑，而穿著淺色外套搭配長褲的她，雖然服裝寬鬆，但仍難以掩飾玲瓏有緻的身材。

網友巧遇朱茵在街頭拍戲。（圖／取自小紅書）

不過不知是因為夜間燈光的關係，朱茵面容憔悴，眼袋也相當明顯，有網民就不禁感慨：「紫霞仙子也老了。」朱茵靠著《射鵰英雄傳》中的黃蓉一角爆紅，還被封為「最美黃蓉」，後因「紫霞仙子」一角穩坐女神地位，仙氣逼人的美麗倩影，讓人至今都難以忘懷。

朱茵憑著「紫霞仙子」一角奠定女神地位。（圖／取自微博）

2012年朱茵在愛情長跑13年後，和香港天團Beyond吉他手黃貫中結婚，婚後育有一女，感情相當幸福甜蜜，是演藝圈著名模範夫妻，而她也漸漸淡出幕前，專心在家相夫教子，近日她接下新戲《反起跑線聯盟2》，這也是她睽違13年的作品，讓粉絲都相當期待。