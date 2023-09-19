波蘭今天提議，歐洲聯盟（EU）針對俄羅斯全面入侵烏克蘭祭出的新一輪制裁，應包含禁止進口俄國鑽石和液化石油氣，並呼籲對白俄羅斯實施和對莫斯科當局同樣的制裁措施。

根據路透社見到的提案，波蘭呼籲禁止進口俄羅斯鑽石，表示鑽石銷售在2021年給俄國帶進45億美元的經費，並應對俄羅斯鑽石礦業巨擘埃羅莎（Alrosa）實施個別制裁。

這份波蘭文件稱：「埃羅莎多年來直接或間接地支持俄羅斯軍事部隊和俄羅斯在烏克蘭的戰爭活動。」

自俄國2022年2月全面入侵烏克蘭以來，歐盟已對俄國實施11輪制裁。波蘭認為，歐盟還應該禁止提供資訊及通訊科技（ICT）服務給來自俄羅斯的實體，包括電腦軟體、網路安全服務、其他資通技術及資訊科技服務。

波蘭表示，為了維護市場的完整性和透明度，歐盟也應停止向俄國購買液化石油氣，以避免扭曲競爭。

這份波蘭文件最後呼籲對白俄羅斯實施新的制裁，因為該國一直是莫斯科當局在烏克蘭戰爭中的盟友。

歐盟執行委員會（European Commission）將審查波蘭的提議，並起草一份法律提案，這份提案必須得到歐盟各國駐布魯塞爾（Brussels）大使的同意。若真的對俄國祭出制裁，最終方案不一定會包含所有波蘭提議的內容。