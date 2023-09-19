副總統賴清德出席台南市科技產業論壇暨趨勢產業策展。（洪榮志攝）

副總統賴清德今天下午出席在台南市新吉工業區服務中心舉辦的「科技創新．接軌國際」趨勢論壇暨產業策展時指出，未來如果他有機會帶領這個國家，將推動國家希望工程，持續加強推動半導體、人工智慧、軍工、監控及通訊等5大「信賴」產業；尤其要發展低軌道衛星。

賴清德表示，全球有2大力量帶動科技產業的發展，第一是2050淨零轉型，另一個是全球智慧化數位轉型。未來如果他有機會帶領這個國家，將結合台灣社會各界的力量，推動國家希望工程；特別是以創新為基礎的經濟發展模式，大力投資下一代科技創新，包括人工智慧產業化及產業人工智慧化，這都是台灣必走的道路，不僅能與國際科技產業一較長短，也能協助台灣中小企業順利轉型升級。

賴清德認為，在此一方向下，有些產業要持續推動，除了科技產業、蔡英文總統的6大核心戰略產業外，台灣還有一個機會，就是在中美科技與經貿競爭下、全球產業鏈重組的過程中，紅色供應鏈受到阻止，台灣應運而起，應持續加強推動半導體、人工智慧、軍工、監控及通訊等5大信賴產業；尤其是美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克最近發表一些對事實不夠了解的言論，因此台灣更要發展下一世代通訊產業的低軌道衛星。

賴清德還說，台南是文化古都及工商重鎮，過往以紡織、金屬扣件、汽車零組件及精密機械聞名，近幾年因應氣候變遷及2050淨零轉型，也順應全球智慧化時代來臨，出現半導體、人工智慧、智慧製造、綠能、電動車等新的科技產業。

尤其，南科及沙崙智慧科學城的科技新創，這1、2年來已投資新台幣1200多億元；今年1月至4月南部科學園區的產值更高於新竹科學園區，台灣最大的科學園區已不是竹科，而是南科，台南未來的發展令人拭目以待。