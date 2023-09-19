會中針對收容動物個案進行人道評估。（新北市動保處提供）

2017年動物保護法新制施行後，公立動物收容處所執行動物人道處理應符合動物保護法，新北市動保處即依人道處理作業流程籌組毛寶貝生命之光委員會，今年於9月1日召開會議，針對板橋、八里、三芝等動物之家收容動物個案進行人道處理評估，以保障收容動物的生活福利。

會議邀集中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫、台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治及祕書長何宗勳、世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸等動物醫療及動物福利領域專家，共同研商新北市各動物之家病弱犬貓人道處理評估案例。

呂幼綸表示，零撲殺之前的安樂死是結束動物的生命，零撲殺之後的安樂死是終結動物的痛苦，零撲殺政策不等於零安樂死，對於嚴重傷病的收容動物適時啟動人道處理評估，才能保障動物福利。

動保處表示，新北市對於收容動物醫療建立後送機制，動物收容後由第一線動物之家獸醫師進行診查及醫療，若是骨折、重傷、重病或嚴重傳染病等涉及高級醫療設備及資源，再轉送至第二線的動保處毛寶貝醫療中心醫治，同時有委外獸醫師專業醫療服務團隊支援，提供收容動物更好的醫療資源，若收容動物醫療後難免有預後不佳的情形，於是將收容個案於毛寶貝生命之光委員會提出討論，今年尚無動物安樂死案例。

板橋動物之家曾有收容車禍幼貓案例，經送毛寶貝醫療中心拍攝X光，發現脊椎已明顯錯位，且有骨盆碎裂情形，毛寶貝生命之光委員會評估後同意人道處理，解除動物傷病痛苦；但後因貓咪進入高壓氧艙做物理治療後，病情有明顯的好轉，幸運被動物之家志工認養。

動保處表示，新北市積極推廣認養不棄養及愛護動物觀念，除給予動物之家傷病動物必要的醫療，也針對預後不佳或疾病難以治癒動物考量動物福利進行人道評估，感謝各界獸醫師、民間團體與新北市一起努力，公私協力共同保障動物權益與提升動物福祉，讓收容毛寶貝得以免受病痛之苦，安寧善終。