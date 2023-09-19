第43屆東協峰會雖已落幕，不過，緬甸克欽族難民祖德康（Jaw Tu Hkawng）今天受訪說，東協應持續關注緬甸難民議題，制定具體時間表要求軍政府落實「5點共識」，否則軍政府會持續殺害人民。

緬甸軍方2021年2月1日發動政變奪權，當地局勢陷入動盪，緬甸軍政府未遵守與東協南亞國家協會的「5點共識」，東協峰會也始終將軍政府拒之於門外。

5點共識包括「暴力須立即停止，各方展現最大自制」、「各方應展開建設性對話，尋求有利人民的和平解決之道」、「東協將成立主席特使團促進對話」、「東協將對緬甸提供人道援助」、「特使團將赴緬甸與各方會商」。

克欽族難民學習中心（Kachin Refugee Learning Center）教師祖德康今天接受中央社訪問表示，東協峰會雖然落幕，仍應要對緬甸軍政府施加壓力，設定具體措施的時間表，諸如經濟制裁應僅針對緬甸軍事企業，暫停緬甸軍政府的東協會員資格，抑或說服中國聯手東協對緬甸軍政府採取集體制裁行動。

他指出，東協應繼續與緬甸的全國團結政府（National Unity Government, NUG）、少數民族武裝組織、民間社團和政黨接觸，將有助確保東協不被軍政府的文宣蒙蔽，進而持續對人民施加暴力和恐懼。

祖德康說，東協也應想辦法解決洛興亞（Rohingya）、欽族（Chin）和克欽族（Kachin）等來自緬甸少數民族逃難到東協其他國家的問題，其中的關鍵取決於東協的政治意願，要將解決緬甸嚴重的侵犯基本人權問題列為首位。

他期盼緬甸真正落實聯邦政治體制和自治權，否則將不會享有永久的和平。東協要接觸更多的少數民族武裝組織與這些地區的民間社團，才能了解更多當地現況，唯有掌握正確訊息，東協才能採取必要措施確保緬甸回歸常軌。

祖德康強調，東協要多關注緬甸的政治情況，把緬甸大多數人安危置於決策的中心，東協需要檢視目前的作法，提出有效方法迫使軍政府做出改變。

第43屆東協領袖峰會5日到7日在印尼雅加達舉行，諸如緬甸危機、南海行為準則（COC）、區域經濟及跨國犯罪等議題，都是與會東協領袖關注焦點。